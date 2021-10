Au Rive Gauche, Arletti et les surprises de l'amour

L'innocence personnifiée en quelque sorte. Après Le 6e jour, Les clowns et La curiosité des anges, le Rive Gauche dévoile au public un nouvel épisode de la vie d'Arletti. Dans cette pièce, baptisée Le Concert, la clown, interprétée par Catherine Germain, tombe amoureuse d'un musicien. Il est batteur, percussionniste et joueur de tablas. Amoureuse, Arletti réussit à s'introduire dans la salle de concert pendant que le musicien joue. Mais elle va perturber l'événement et se retrouver dans un autre monde par le biais de la musique. Un spectacle plein d'humour et de tendresse à découvrir dès 11 ans.

Pratique. Mardi 9 avril, 20h30, Le Rive Gauche, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tarifs de 8 à 15 €. Réservations au 02 32 91 94 94.