Fin de la trêve hivernale : le point sur les logements vacants à Caen

En 2012, seules 946, des 2 095 nouvelles demandes de logement social formulées auprès de Caen Habitat, ont été satisfaites. L'inadéquation entre les revenus de certains postulants et les loyers pratiqués par les bailleurs publics continue de laisser des familles dans la précarité, alors que chaque jour le Conseil général offre l'hôtel à huit familles, sans oublier les personnes suivies par la préfecture et placées en studio ou également en hôtel.

Vides depuis des années

Pourtant, la capitale bas-normande dispose de logements vides dont le nombre est bien délicat à déterminer. En 2009, l'Insee avançait la somme de 3 210 habitations vacantes, soit 5,2% du parc immobilier. Ce chiffre inclut les logements transformés en réserve par les magasins, ceux qui sont mis en vente ou en location et qui tardent à trouver preneur, ceux qui sont en attente de règlement de succession et ceux laissés volontairement vacants.

Les logements appartenant à cette dernière catégorie sont donc bien difficiles à comptabiliser. "Mais comment ne pas s'indigner devant ceux qui le sont depuis plusieurs années et qui sont en bon état", s'alarme Annie Berger, conseillère municipale. Elle pense notamment à l'immeuble de quatre étages et sa douzaine d'appartements du 5, place du 36e Régiment d'Infanterie, sans résidents depuis 2009. Chose étonnante, les agences immobilières du secteur ne semblent pas au fait. L'immeuble appartiendrait au groupe d'assurances allemand Allianz.

Logements en caserne ?

D'autres logements vides attirent les regards des associations qui militent pour le droit au logement. "Il vaut mieux se trouver pour une période définie dans un logement qui ne bénéficie pas du plus grand confort plutôt que dehors", estime Françoise Leprince de la Confédération syndicale des familles. Elle pointe du doigt entre autre les 44 appartements de l'ancienne caserne Martin en centre-ville et les 114 logements de l'ex-caserne Le Flem à la Grâce de Dieu, inoccupés depuis le printemps 2011. Si les seconds ont été vendus au groupe Bouygues Immobilier pour faire sortir de terre 300 logements dont un tiers à loyer modéré, les autres ont été acquis par la mairie qui souhaite les démolir pour y bâtir 160 appartements.

"Une partie de ces appartements auront certes une destinée sociale, mais assurément, ils seront encore trop chers pour de nombreux revenus modestes", se désole Annie Berger. "N'y a-t-il pas moyen de faire une étude sur le coût d'une réhabilitation afin d'offrir des habitations à moindre coût"?

Dans un autre genre, les cinq villas des directeurs du CHU, situées du 4 au 12 avenue Clemenceau, sont toujours dans l'attente d'un acquéreur après l'échec des négociations avec un promoteur toulousain. Vides depuis 2009...

Propriétaires à rassurer

La municipalité répond qu'elle privilégie les projets ambitieux à moyen terme, plutôt que les solutions "petits bras" dans l'urgence. "Il faut refuser les ghettos et donc ne pas proposer à des foyers modestes de se regrouper dans des ensembles immobiliers voués à disparaître dans les mois qui viennent", selon Xavier Le Coutour, maire-adjoint à l'urbanisme.

Aussi, la mairie cherche à rassurer les propriétaires peu disposés à louer leur bien. A cet effet, le programme "Caen GRL" a été mis en oeuvre en avril 2010. Ce dispositif de Garantie universelle des risques locatifs a permis de remettre 191 logements dans le circuit, sachant que 74% des locataires sont au chômage, en stage ou en CDD. En outre, une enveloppe d'un million d'euros a été débloquée pour inciter les propriétaires et les copropriétés à rénover des biens en mauvais état, en bénéficiant d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat. "Nous pourrions réquisitionner des logements vides, mais il s'agit toujours de démarches longues et conflictuelles, alors qu'il vaut mieux chercher à accompagner les propriétaires réfractaires à la location", conclut Xavier Le Coutour.

REPERES

Education. En 1990, la réforme du statut d'instituteur a libéré des logements de fonction. Aujourd'hui à Caen, seuls quatre sont vides. La vingtaine d'autres ont été vendus.

Insalubrité. Il y aurait une centaine de logements insalubres à Caen. Ils sont généralement dépourvus de sanitaires, de système électrique fiable et victimes d'humidité.

Taxe. Il existe une taxe pour les logements vacants. Le taux est de 12,5% de la valeur locative foncière brute pour la première année, puis de 25% les années suivantes.

Trêve. La trêve hivernale initialement prévue pour durer jusqu'au 15 mars a été prolongée jusqu'à la fin du mois. De nouvelles expulsions sont prévues dans les jours suivants.