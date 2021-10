Caen : le plateau sportif du Campus 1, un "terrain vague"

Aujourd'hui, le plateau sportif du Campus 1 collectionne les sobriquets peu flatteurs : "verrue" pour certains, "friches" ou "ruine" pour d'autres, il n'accueille plus sur son gravier irrégulièrement enherbé que quelques coureurs, footballeurs ou étudiants, faute de mieux. Pour la plupart des étudiants, ce n'est qu'un grand terrain vague que l'on traverse pour rejoindre les restaurants universitaires ou son logement. Le site ne manque pourtant pas d'intérêt, offrant tout près du centre-ville et en plein milieu du campus une emprise conséquente.

"Un projet avait été élaboré il y a six ou huit ans", évoque-t-on dans les bureaux du Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS). "Il prévoyait un réaménagement avec un stade en synthétique, une piste d'athlétisme, des vestiaires..." Un projet bien trop coûteux dans le contexte financier actuel. Mais remettre ce plateau sportif en état aurait plusieurs avantages : "les lycées voisins pourraient en profiter. Et cela éviterait aux services universitaires d'utiliser les terrains de la ville".