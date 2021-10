“Pas un match ne m'échappe”

Quel est votre parcours ?

“J'ai été au lycée Victor Hugo de Caen où j'ai obtenu un bac ES. Puis, je me suis orienté vers un DUT information communication. J'ai ensuite été journaliste indépendant pendant trois ans et demi pour divers supports écrits et à la faveur de départs, je me suis fait une place. Je joue au football depuis mes 6 ans. Etant natif de Saint-Aubin sur mer, je suis actuellement licencié là-bas. Je n'ai pas raté une saison du Stade Malherbe depuis tout petit. Je me souviens qu'en 1988, lors du match contre Niort et de la montée du club en Ligue 1, j'étais dans les tribunes. Je suis tombé et me suis ouvert la lèvre. Je n'ai jamais vu la fin du match !”

Quelles sont vos fonctions au SMC ?

“Je gère au quotidien les relations avec la presse, j'administre aussi le site Internet et j'ai des missions de communication lors des déplacements des joueurs. Mon emploi du temps est calé sur celui des professionnels : il n'y a pas un match qui m'échappe!”



