Chemin Vert : des projets dès fin 2010

Dans le cadre du projet de développement territorial, cinq groupes de travail, composés d'élus, de représentants des services de l'Etat ou encore d'habitants, oeuvrent actuellement à la réalisation d'un diagnostic. Même s'il est prématuré d'évoquer des projets concrets, quelques pistes sérieuses semblent en mesure de devenir réalité. 'Sur l'espace dégagé par le collège Albert Jacquard, nous avons besoin d'un lieu qui puisse permettre d'animer le quartier, du style salle polyvalente. Nous y verrons plus clair à la fin de l'année.”, confie Cédric Leroy, maire adjoint de quartier, chargé du Chemin Vert.



Un local adolescent

Autre projet qui pourrait voir le jour très bientôt, la création d'un local dédié aux adolescents. “Ce local, réalisé en partenariat avec la Maison de la jeunesse et de la culture, sera situé à proximité du site de la MJC. Il permettra de proposer des activités aux enfants entre les deux âges. C'était vraiment un manque criant sur ce quartier”. En attendant, une équipe d'urbanisme conseil va être mandaté afin d'établir un plan guide, document qui va permettre d'avoir une vision d'ensemble du futur quartier.

Même s'ils apprécient la démarche opérée par la municipalité, les habitants du quartier, qui se sentent oubliés depuis bien longtemps, ne cachent pas leur impatience. “Nous répétons trop souvent les mêmes choses. Cela n'avance pas assez vite pour de nombreux habitants.”, s'inquiète Bruno Ragot de l' Union des parents, Confédération syndicale des familles. Pourtant, la Ville de Caen a déjà effectué pour 1,8 millions d'euros de travaux de voiries et deux espaces publics, le Clos Saint-Germain et l'espace Paul Gernez ont été remis en état en 2009. La municipalité doit poursuivre ses efforts pendant l'année 2010.







