Les Macédoniens de Rouen sur les traces d’Alexandre

Créée en 1992, cette association a pour vocation de contribuer au rapprochement de Rouen et de la Normandie avec la Macédoine.

200 Macédoniens

Pour y parvenir, Ilinden 1903 propose des cours de danse folklorique ou de macédonien et organise chaque année, au mois de janvier, le Carnaval Vasilica pour célébrer le nouvel an orthodoxe. "Nous accueillons des gens de tous âges et de toutes origines. Nous organisons aussi des sorties en famille et un tournoi de foot pour que tout le monde y trouve son compte", précise Smile Petrovski, le président.

L'association compte environ 200 membres et peut s'appuier sur le soutien de la ville de Canteleu qui n'hésite jamais à mettre des salles municipales à disposition afin que l'association puisse organiser ses activités. Ce partenariat permet également à la médiathèque de Canteleu d'être, selon Smile Petrovski, la seule en France à proposer un fonds macédonien.

Pratique. Informations sur www.ilinden1903.eu