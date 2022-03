[CINEMA] From Paris with Love

Depuis ce mercredi, jour de sortie ciné: vous pouvez voir Le mac avec José Garcia, Valentine's day , Hors de contrôle avec Mel Gibson, ou encore Ensemble c'est trop avec Nathalie Baye et Pierre Arditi. Mais c'est de From Paris with Love de Pierre Morel avec John Travolta et Jonathan Rhys Meyer dont nous allons parler.







James Reese travaille comme assistant personnel de l'ambassadeur américain à Paris. Fort de cette position d'insider', il se voit parfois contacté par les Forces Spéciales, à qui il rend quelques menus services. Une vraie frustration pour lui qui se rêve en agent secret, et qui ne demande qu'à sortir de l'ombre pour jouer les gros bras. Alors que se prépare un sommet international, le miracle arrive : on lui confie une vraie mission, et un vrai partenaire, Wax, qu'il récupère le jour même à l'aéroport. Mais pour James, la confrontation aux méthodes musclées de cet agent surentraîné ne sera pas de tout repos...







Un film d'action primaire, de ce qu'on peut regarder entre potes. Le scénario est très léger, l'humour absurde mais ça explose de partout. Une fois qu'on est prévenu ça passe.

Vous pouvez écouter John Travolta puis Jonathan Rhys Meyer nous dire pourquoi ils ont voulu faire ce film.







From Paris with Love, c'est depuis mercredi au cinéma.