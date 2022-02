Rugby : Hérouville refuse d'abdiquer

"On pouvait même aller chercher une victoire, souffle Stéphane Guillous, co-entraîneur. On a manqué deux essais quasiment tout faits à cause de deux en-avant, mais on a montré qu’on était capable de rivaliser avec des équipes de milieu de tableau."

Bien entrés dans la rencontre, les Bas-Normands menaient 13-8 à la mi-temps grâce à un essai de Julien Coulombier et à un essai collectif. Evreux est revenu en début de deuxième période et le score n’a plus bougé. Il reste deux journées aux Hérouvillais pour éviter la dernière place de leur poule. Dimanche 24 mars, ils se déplaceront à Drancy, le leader. Deux semaines plus tard, ils termineront par la réception de Sucy.