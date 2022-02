Rugby : le RC Hérouville retournera en Honneur

Hérouville, promu en Fédérale 3 après une ascension exceptionnelle, est condamné à la relégation en Honneur. Les banlieusards caennais ont subi la loi de la seule équipe qu'ils avaient battue lors de la phase aller (25-3). Ils étaient pourtant bien entrés dans la rencontre, inscrivant d'une pénalité les trois premiers points de la rencontre.

Plus en rythme, mieux organisés, tout simplement supérieurs, les Versaillais ont pris les devants en première mi-temps (11-3, 40') et se sont envolés en seconde période. Hérouville reste dernier du classement avec deux victoires, un nul et douze revers. Le RCH peut encore prétendre au neuvième rang, actuellement occupé par Sarcelles. Il reste trois journées, dont une réception d'Evreux le 3 mars, pour combler les six points d'écart.