Un mois de ménage, le cadeau qu'attendent 24% de Français pour la Saint-Valentin

Souvent fustigée pour être une fête commerciale, la Saint-Valentin restera tout de même une occasion d'offrir un cadeau à sa moitié, pour 39% de Français. Les valentines choisiront d'offrir un dîner au restaurant (35,38%) tandis que leurs amoureux opteront en premier choix pour un bouquet de fleurs (30,50%).

Les Françaises se montrent particulièrement généreuses et fleur bleue puisque le palmarès de leurs cadeaux pour la Saint Valentin indique un week-end romantique en deuxième position (10,20%) devant le bijou (5,47%). Du côté des hommes, les idées sont plus conventionnelles, avec le repas au restaurant (21,98%) et le bijou (16,07%).

Cette étude a été réalisée entre le 4 et le 7 février 2013 selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1.002 personnes.