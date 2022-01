Conseil régional : l'opposition émet ses inquiétudes

“Le dossier qu’il ne faut pas manquer, c’est celui de la Ligne nouvelle Paris-Normandie, et nous craignons que cette nouvelle ligne à grande vitesse ne concerne que Rouen et la partie comprise entre Paris et Mantes”, a fait savoir Joël Bruneau. “C’est une chance historique de se rapprocher du dynamisme économique du grand Paris et j’ai l’impression que ceux qui sont censés porter le projet auprès du gouvernement ne font pas ce qu’il faut.”

Ils s’alarment également de voir la Cour des comptes épingler le coût de fonctionnement du Conseil régional, “le nombre de personnels étant notamment passé de 173 à 350 entre 2005 et 2010, hors transferts de compétences de l’Etat aux régions”.

Enfin l'accès au Mont St-Michel constitue le troisième dossier qui inquiète les élus de l'opposition au Conseil régional, la baisse de fréquentation l'an passée étant très importante. "Le tourisme fait partie des domaines d'excellence sur lesquels nous devons miser en région pour dynamiser l'économie".

Audio > Joël Bruneau au sujet de la ligne à grande vitesse Paris-Normandie