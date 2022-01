Rouen-OM: Ollé-Nicolle salue les excuses de l'arbitre

"Je remercie M. Ennjimi (l'arbitre central, ndlr) qui m'a convoqué après le match dans son vestiaire pour s'excuser et reconnaître l'erreur d'arbitrage, ce n'est pas fréquent", a déclaré l'entraîneur de Rouen (National) en conférence de presse.

M. Ennjimi a validé le second but marseillais inscrit par Sougou (59e) sur décision de l'un de ses arbitres assistants, qui a estimé que le gardien rouennais Defourny était entré avec le ballon dans le but après avoir capté le centre-tir du Sénégalais, arrivé au mercato et auteur de son premier but sous le maillot de l'OM pour sa première titularisation.

"Il peut y avoir des erreurs d'arbitrage, comme les joueurs et les entraîneurs font des erreurs. Mais quand on tranche, qu'on prend une telle décision, il faut être sûr à 200%. Là, aucun joueur marseillais ne demande le but, tout le monde trouve ça bizarre, et le mec (l'arbitre assistant, ndlr) lève son drapeau alors qu'il est à 15 mètres de l'impact. Il a voulu exister à ce moment-là", a poursuivi Ollé-Nicolle.

"Ce qui m'embête, c'est le côté incompréhensible de cette décision. Il (l'arbitre assistant) ne se rend pas compte des conséquences que cela a", a-t-il conclu.