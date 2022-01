Calvados : le sport départemental a un nouveau patron

Gilles Stéphan, ex-président, après 20 ans à la tête du CDOS, a laissé sa place à Patrick Osouf, président du comité de handball calvadosien. Le CDOS fait office de “grand comité” regroupant tous les comités sportifs du département.

Les objectifs de l’association sont divers : structurer le parcours des sportifs et des dirigeants de différents clubs, créer des actions en faveur de la pratique du sport, développer le handisport, lutter contre les discriminations et faire vivre les bonnes valeurs du sport. L’année 2012 leur avait permis notamment d’emmener une délégation de jeunes à Londres pour les Jeux olympiques et aussi de mettre en place la fête du sport en septembre au stade Hélitas. Leur mot d’ordre : “vive le sport !”

H.B.