Pauline Croze au Mémorial le 2

A 24 ans, votre premier album Pauline Croze vous présentait comme une jeune femme 'floue”. Est-ce toujours le cas ?

C’est moins le cas aujourd’hui mais il m’arrive d’avoir des moments avec des troubles. Je pense que cela fait partie de la vie. Il ne faut pas non plus que cela s’en aille au loin et que cela disparaisse.

Votre 1er album a révélé votre voix, le second, Un bruit qui court, votre talent d’écriture. Que va révéler le prochain ?

Le prochain album sera toujours groove. Côté écriture, je pars ailleurs. Je décris des personnages, raconte des histoires. Ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. J’aimerais sortir cet album fin 2010.

Déjà 150 concerts à votre actif. Cela vous impressionne ?

J’ai, en effet, fait beaucoup de scène et ai essayé de progresser. Je projette mes morceaux en pensant à la scène. C’est un vrai moteur pour moi.

Pourquoi participer, le 2 février, au Mémorial de Caen à la soirée “Chansons sans frontières” ?

Il est intéressant d’écouter des artistes engagés venant d’autres horizons. Cela me touche beaucoup.







