La Marine, Napoléon et Cherbourg en conférence ce soir

« Napoléon et Cherbourg » et « Digues et constructions militaires » : ce sont les thèmes de la conférence organisée ce soir à l'occasion du Bicentenaire de la préfecture Maritime Manche-Mer du Nord.

Les passionnés de Marine et d'histoire sont invités à l'Omnia de Cherbourg, dès 20h30.

La soirée est parrainée par l'écrivain Gilles Perrault, Normand d'adoption.

Les intervenants

Le sujet "Digues et constructions militaires" sera animé par Yves Murie, ancien journaliste, et auteur du livre "La Digue qui a fait Cherbourg" en 2006.

Pour "Napoléon et Cherbourg", c'est Jacques-Olivier Boudon qui mènera les débats. Historien, écrivain et professeur à l'université Paris IV Sorbonne, maître de conférences à Science Po puis docteur en histoire à l'Université Paris-Sorbonne, il a notamment écrit des ouvrages sur l'histoire de la révolution française et du Premier empire.

L'exposition consacrée au Bicentenaire déménage aujourd'hui au Cercle Naval de Cherbourg.