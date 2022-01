De nombreux Ministres prochainement en visite dans la Manche

Le ministre délégué aux affaires Européennes devrait en tout cas assister à toutes les visites de ses collègues du gouvernement dans le département...

Le 1er ministre, pourrait accompagner Benoit Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et Bernard Cazeneuve, ministre des affaires Européennes dans leur visite de deux entreprises à Cherbourg et Mortain.

Le ministre délégué aux transports, Fréderic Cuvillier se rendra prochainement dans la Manche. Il inaugurera le 1er février, le dernier tronçon de la RN174 mis en service dernièrement entre Saint Jean De Daye et Carentan. Une inauguration qui se fera en présence de... Bernard Cazeneuve.

Notez enfin pour terminer que Najat Vallaud Belkacem sera à Cherbourg le 16 mars. La ministre des Droits des femmes et porte parole du gouvernement viendra inaugurer le festival "Femme dans la Ville". Elle devrait être accompagnée de son homologue Bernard Cazeneuve. La soirée inaugurale proposera un thème ô combien évocateur : les hommes et le ménage !