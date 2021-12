Préfecture maritime de la Manche : 200 ans de marine à découvrir

La préfecture maritime de la Manche fête cette année ses 200 ans !

Deux siècles d'histoire retracés dans une exposition à Cherbourg. Textes, photos d'archives, documents manuscrits, et même des uniformes de préfet maritime sont à découvrir. Magali Lachèvre, conservateur du service historique de la Défense à Cherbourg, s'est plongée dans les 4,5 kilomètres d'archives pour créer cette exposition.

Quand Cherbourg s'appelait "Napoléon Bourg"

Au travers de l'exposition, on apprend qu'à la création des préfectures maritimes, en 1800, c'était d'abord Le Havre qui avait été choisie. Cherbourg lui a été préférée en 1812. Le port du Havre s'ensablait. Celui de Cherbourg était beaucoup plus stratégique : "Face à l'Angleterre, proche des îles anglo-normandes, Napoléon se l'est approprié," indique Magali Lachèvre. A tel point que Cherbourg, consciente de ce qu'elle devait à l'empereur, a songé un temps se baptiser "Napoléon Bourg". "Nous avons retrouvé des cartes avec ce nom, et les aigles impériaux. L'idée a été abandonnée en 1815".

Les panneaux présentés à la salle des fêtes présentent les différentes fonctions des préfets maritimes. "L'un d'eux m'a marqué, le vice-amiral Roze, explique Magali Lachèvre, pendant la guerre de 1870, il pressentait une attaque dans le Cotentin, mais les autorités étaient sourdes à ses requêtes. Il a donc programmé tout un plan de défense, qui incluait l'inondation des routes du Cotentin." L'amiral Roze n'utilisera jamais ses plans : les Prussiens, par peur, n'iront pas au-delà d'Alençon.

Coiffes et uniformes de cérémonie

Deux uniformes de préfet maritime sont exposés. "Nous avons dû les imaginer à travers les archives. En effet, l'uniforme était à la charge du préfet, si bien qu'il ne l'achetait pas mais agrémentait sa tenue d'amiral avec la ceinture rouge réglementaire". Les élèves du lycée Tocqueville ont donc recréé la tenue. Les Sapins de Coutances se sont chargés de la coiffe.

BONUS AUDIO : Magali Lachèvre nous livre des anecdotes sur l'exposition du Bicentenaire