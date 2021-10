Nicolas Gross exerce un métier qui en fait rêver plus d'un : pilote d'hélicoptère. Né bien loin de la mer, en Alsace, il était plutôt destiné à l'armée de terre ou l'armée de l'air. Mais c'est la Marine qu'il choisit après son bac. "Je trouvais les missions plus intéressantes. Ce qui me fait vibrer, c'est le sauvetage et la recherche en mer".



L'EC-225, hélico moderne



Aujourd'hui, le jeune homme de 26 ans appartient à la flottille 32F, basée à Lanvéoc-Poulmic (29). Il est copilote l'EC-225, l'hélicoptère de la Marine nationale, basé au détachement de Maupertus, près de Cherbourg... la Rolls Royce des hélicoptères : "Moi qui ai longtemps travaillé sur Alouette 3, qui date des années 60, j'ai vraiment senti la différence."

Nicolas Gross, pilote d'hélicoptère : "Traquer les pirates ou sauver un pêcheur, c'est aussi important" Impossible de lire le son.

Plus de confort, plus de stabilité et de capacité d'emport et l'un des pilotes automatiques le plus performants au monde. "Les gens pensent que l'on n'a plus rien à faire, à cause de cet outil. Mais cela nous permet en fait d'effectuer des missions encore plus perfectionnées, de décoller même lorsque le brouillard empêche d'y voir à plus de 200 m !".

L'adrénaline du sauvetage

Nicolas Gross, pilote d'hélicoptère : "Traquer les pirates ou sauver un pêcheur, c'est aussi important" Impossible de lire le son.

Car c'est bien souvent la mauvaise météo qui sort la flottille de sa routine. "Lorsque tous les téléphones sonnent dans le détachement, tout le monde se réunit dans le bureau et attend que celui qui a décroché annonce la raison de l'appel." Puis tout va très vite, en 15 minutes l'équipage est prêt à décoller.

C'est là que Nicolas Gross est capital : c'est lui qui pilote l'EC-225 jusqu'à l'endroit du naufrage ou de l'accident et le met en position pour le sauvetage. "Lorsque nous partons, c'est l'inconnu. Nous savons juste la destination, puis les informations tombent au fur et à mesure pendant le trajet."



La Manche ne pardonne pas

Nicolas Gross, pilote d'hélicoptère : "Traquer les pirates ou sauver un pêcheur, c'est aussi important" Impossible de lire le son.

Le plus souvent, l'hélitreuillage réussit, et les pêcheurs ou plaisanciers dans une situation délicate sont sauvés. "Parfois l'ambiance est plus pesante. Lorsque la personne est morte ou gravement blessée." Comme il y a quelques jours, aux Iles Chausey. Un plaisancier décédé, un autre en hypothermie.

Les sauveteurs rentrent alors avec le sentiment d'une "mission incomplète". Vient ensuite l'heure du debriefing. "Est-ce une erreur de notre part ? De quelqu'un d'autre ? Ou la fatalité ?" C'est souvent la troisième réponse qui est la bonne, d'autant que les chances de survivre plus d'une heure dans les eaux de la Manche sont infimes.

25 pays en 2 ans et demi

L'enseigne de vaisseau Nicolas Gross a d'ailleurs connu des mers bien plus chaudes que la Manche ou l'océan Atlantique. Pour l'une de ses premières affectations, il a embarqué, avec l'hélicoptère, sur une frégate de surveillance à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Puis ce fut Abou Dabi, sur le BCR Somme. "En 2 ans et demi, j'ai visité 25 pays. J'ai passé la plupart de mon temps sur l'eau".

Nicolas Gross, pilote d'hélicoptère : "Traquer les pirates ou sauver un pêcheur, c'est aussi important" Impossible de lire le son.

Surveillance maritime dans le Pacifique, contrôle de marchandises au Sud de l'Afghanistan, lutte anti-piraterie au large de la Somalie... Des missions qui peuvent paraître plus dangereuses que celles de la Manche. Mais Nicolas Gross a gardé la tête froide : "Statistiquement, il y a très peu de chances de se faire abattre là-bas. Pour moi, c'est aussi important de rechercher des pirates en Afrique que de sauver un pêcheur dans le Cotentin. Ça n'a pas le même impact, mais la mission reste tout aussi excitante et importante."

Pratique :

Portes ouvertes de la base navale de Cherbourg, le dimanche 2 juin de 9h à 19h00. Animations, démonstrations, bateaux à visiter. Entrée gratuite. Plus d'infos sur le Facebook de l'événement.