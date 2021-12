Les Seychelles ouvrent un consulat à Grand-Quevilly

Francis Herbet, président de cette association qu’il a créée en 1964, est désormais paré d’une double casquette puisqu’il est également depuis peu consul de cet archipel de 115 îles.

Les Amis de l’Océan Indien visent à “promouvoir les relations entre Normands et les personnes provenant des îles françaises ou d’un des 24 pays côtiers avec cet océan qui s’étend sur trois continents”, explique son président. L’association organise des événements, et initie des partenariats économiques et culturels.

En outre, les amis de l’Océan Indien recensent et coordonnent les actions intiées par différentes associations de personnes originaires de cette région du monde et présentes dans le département. “Les Réunionnais représentent à eux seuls 3 000 personnes”, estime Francis Herbet avant de conclure en précisant que “les activités à destination de l’Océan Indien génèrent 18 000 emplois en Seine-Maritime, principalement sur les ports de Rouen et du Havre”.

Pratique. 4, rue Léon Blum, Grand-Quevilly. Tél. 02 35 69 62 52.