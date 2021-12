Séance d'UV : les précautions pour bronzer sans danger

Mais le bronzage en cabine comporte des risques pour votre santé dont il faut se prémunir.

Les dermatologues mettent en évidence les risques importants de se brûler et de développer un cancer de la peau si les expositions sont trop fortes et rapprochées.

Les UV peuvent aussi affecter les yeux. Il est donc nécessaire de se protéger en utilisant des lunettes spécialement adaptées.

Il faut encore prendre en compte la nature de votre peau. Selon qu’elle soit claire ou foncée, votre phototype ne réagira pas de la même manière.

D’autres paramètres comme les antécédents familiaux ou des grains de beauté peuvent agir sur les réactions cutanées.

Si vous décidez de faire des UV, faites-le dans un établissement autorisé. Le personnel devra posséder un diplôme prouvant son habilité à vous conseiller. Avant toute séance, assurez-vous d’être démaquillée, de ne pas porter de parfum et de l’état du solarium. Chaque séance devra être espacée d’un intervalle de deux jours, il vous est interdit de vous exposer au soleil dans la même journée.

Sans danger, l’alternative du "bronzage sans UV" consiste en la pulvérisation d’une lotion auto-bronzante sur la peau. Effet garanti.