Fitness : l'entraînement par suspension débarque à Hérouville

Deux sangles réglables tombent du ciel, solidement arrimées à un socle commun. Une légion d’exercices peut alors être pratiquée, permettant de faire travailler tous les muscles du corps, sans à-coups, de manière à protéger les articulations. Entre instabilité et gainage, le corps ne peut que se tonifier.

Venu des Etats-Unis, ce concept est employé par des militaires ou des pompiers, qui n’ont besoin que d’un arbre, d’une barre métallique ou d’une barrière pour s’exercer. L’entraînement par suspension, développé par la marque TRX, est également accessible au Fitness Park, basé lui aussi à Hérouville Saint-Clair.

Un coach à proximité

"Nous misons aussi beaucoup sur le cross-training", indique Sandrine Dupont-Rocher, responsable de ce nouvel espace forme réparti sur plus de 1.500 m2 dans la zone de la Sphère et qui dispose également d’appareils plus classiques. Cette méthode d’entraînement regroupe des exercices inspirés de différentes disciplines comme l’athlétisme, l’haltérophilie ou encore la gymnastique. Les séances durent alors 45 minutes pour une demi-heure d’efforts intensifs.

En cas de doute, un coach est systématiquement à proximité pour prodiguer ses conseils et pourquoi pas, fixer des objectifs. "Nous souhaitons que nos adhérents obtiennent des résultats"! Pour compléter le pôle fitness, un pôle santé vise au reconditionnement physique de personnes fragilisées. Pep’s Center travaille ainsi notamment avec le centre Baclesse et le CHU.

Pratique. Pep’s Center, 1226 rue Léon Foucault, 14 200 Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 50 10 96 91.