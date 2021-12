Caen : le cimetière-parc et le crématorium vont s’agrandir

"La spécificité de cet endroit paysager, c’est l’inhumation sous pelouse plutôt qu’en monument traditionnel. Mais il n’y en a que peu, une vingtaine par an. Il est surtout possible de disposer les cendres des défunts dans des caveaux à urne, dans des colombarium ou de les disperser dans un jardin du souvenir", rappelle Jacky Toullier, adjoint au maire. Les travaux, entrepris prochainement sur le site de dix hectares (dont près de deux sont vierges à ce jour), visent notamment à aménager une parcelle de 3 000 m2, offrant 500 nouveaux emplacements.

"Il n’y a pas d’urgence. Nous avons une année d’inhumation devant nous. Mais mieux vaut prévoir", précise l’élu. "Il faudra créer des buttes, effectuer des plantations". Ces travaux seront assurés par la Direction de l’environnement et du cadre de vie. Leur coût est estimé à 120.000 € : "60.000 € pour l’aménagement, 60.000€ pour le drainage des eaux pluviales".

Les incinérations en hausse continue

Le crématorium, à côté du cimetière-parc, va également être agrandi mais en fin d’année. "Cela devient une nécessité. Nous arrivons à saturation", explique Patrick Pierson, le directeur. Sont prévues la création d’une seconde "salle de recueillement" et d’un "salon des retrouvailles", ainsi que la séparation définitive de l’entrée et de la sortie du bâtiment, afin que les familles endeuillées ne se croisent plus. L’an dernier, 2.307 crémations ont eu lieu à Caen, contre 2.132 en 2011 (+7,5%) et 2 002 en 2010 (+13%).