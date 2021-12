Plongée en apnée : un Rouennais capitaine de l'équipe de France

Et il sait de quoi il parle, lui le capitaine et sélectionneur des équipes de France masculine et féminine de la discipline lors des championnats du monde d’apnée organisés en septembre à Villefranche-sur-Mer. Ce natif des Bouches-du-Rhône est maître de conférences et chercheur en physiologie du sport, spécialisé dans les conditions extrêmes, à l’Université de Rouen.

Après plusieurs années de pratique intensive de l’escrime, Frédéric Lemaître a fini par se lasser et a souhaité retrouver le rapport à la nature et plus particulièrement à la mer, terrain de jeu de son enfance. C’est ainsi que le champion érudit a participé à sa première compétition de plongée en apnée en 1997.

Liberté, solitude

Demandez lui ce qui l’a attiré vers le fond, Frédéric Lemaître vous transporte dans son univers, donnant envie de plonger avec lui dans les profondeurs lorsqu’il évoque “la sensation de liberté”, “le fait de se retrouver seul face à soi-même” et surtout la découverte d’un autre monde où “les sons, les sensations sont complètement différents”.

Le brillant quadragénaire devrait être présent aux championnats du monde individuels d’apnée qui se tiendront, en mer puis en piscine, courant 2013. Si tout se passe bien, il endossera la double casquette de compétiteur et de chercheur. Dans le cas contraire, il se contentera de poursuivre ses recherches sur l’hypoxie (manque d’oxygène) avec le concours de ses acolytes dompteurs d’abîmes.