Au tribunal : suspecté de détournement, le voisin est enfermé dans les égouts

Elle s’en enquiert auprès du voisin et ami puisque la personne âgée, hospitalisée au moment de la découverte, avait confié à ce couple sa carte bleue et son code. La jeune femme prévient son compagnon, qui est en compagnie de deux amis. Tous se retrouvent chez ledit voisin. Ils y restent deux heures, durant lesquelles les trois amis tentent de savoir, par la force, ce qui est advenu de l’argent. L’homme redevable propose qu’ils aillent chez son frère pour s’arranger. Le voisin et les trois copains, rejoints par un des leurs, prennent la route. Ils s’arrêtent sur un parking isolé.

L’homme est violenté, tabassé. Puis la victime est enfermée dans les égouts avant d’en être ressortie. Il est 2h40 du matin lorsqu’ils reviennent à l’appartement. Enfin, à 4h, la caméra de l’immeuble filme le voisin et sa compagne redescendant avec des sacs remplis d’objets de valeur. Les quatre compères ramènent le butin à la petite-fille qui refuse.

En août 2009, les victimes ont été condamnées pour vol et abus de confiance. Quant aux quatre copains, ils ont écopé de 8 mois avec sursis à 30 mois de prison avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de 2 ans.