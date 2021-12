Pour le Tiercé, Quarté, Quinté+ du jour à Pau, dans la 3ème course, il y aura 18 partants sur 3 500 mètres. J'ai choisi le 7 MARTALIN, le 5, le 17, le 8, le 4, le 6, le 14 et le 11.



Le départ est fixé à 13h50.



Hier, je vous ai donné le Tierce, Quarté dans le désordre.



