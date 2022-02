“Retrouver la confiance”

La défaite de votre équipe contre Nice, mardi 7 janvier, sonne-t-elle le glas de vos espoirs de montée ?

“Tant que rien n’est joué mathématiquement, on n’a pas le droit de se dire que c’est fini. Mais ce sera très compliqué d’aller chercher l’une des deux premières places du classement. Avant de parler de montée, commençons par retrouver la victoire, et la confiance qui va avec, après trois matchs nuls et une défaite. La défaite à Nice est très regrettable car on menait 2-0 et il y avait la place pour ramener au moins le match nul”.



Regrettez-vous, vis-à-vis de vos résultats, d’avoir accordé votre confiance à vos deux jeunes joueurs, Marcos Madrid et Jimmy Devaux ?

“Pas du tout. En début de saison, nous avions deux objectifs : la montée et intégrer ces joueurs. Forcément, cela comporte des risques. Mais si on ne donne pas aux jeunes la chance de faire leurs armes, ils ne pourront pas progresser. Je suis satisfait, ils ont le bon comportement et ont gagné plusieurs matchs chacun”.



