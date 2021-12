Jean-Jacques Goldman, Jean Dujardin, Omar Sy: les personnalités préférées des Français

Rare, Jean-Jacques Goldman recueille tout de même 27,3% des suffrages. La star des années 80 et 90, revenue d'actualité fin 2012 avec une compilation de reprises de ses standards, précède Simone Veil. La femme politique obtient 24,7% des votes.

La troisième place revient à Jean Dujardin. Chouchou des cadres, le lauréat de l'Oscar 2012 du meilleur acteur affiche un taux de 23,2%. Apprécié des jeunes et des sympathisants de gauche, Omar Sy termine quatrième au classement général (22,2%), suivi de Florence Foresti (20,8%). La sixième place est détenue par Yves Calvi (19,1%). Le journaliste précède le premier sportif du classement, Teddy Riner (17,7%).

BVA a réalisé son étude en deux temps, les 29-30 novembre et les 6-9 décembre 2012, auprès de deux échantillons représentatifs de la population française âgée de quinze ans et plus, selon la méthode des quotas.

Une première vague a laissé 1.146 individus exposer spontanément leurs personnalités préférées. Parmi les cent noms retenus, 26 étaient des journalistes/animateurs et un sur cinq des politiques. L'institut a ensuite retenu les trente noms les plus cités pour établir son classement définitif, auprès cette fois de 1.503 individ