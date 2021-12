Académie de Rouen : 61 postes supplémentaires à la rentrée

L'académie de Rouen se voit ainsi dotée de 61 équivalents temps plein supplémentaires pour la

rentrée 2013, dont 51 emplois dans le premier degré et 10 emplois dans le second degré. "La répartition de ces 61 postes au sein des écoles et des établissements de l'académie sera communiquée courant janvier 2013 pour le 2nd degré et en mars-avril 2013 pour le 1er degré, lors de la finalisation de la carte scolaire", précise l'Académie de Rouen.

Avec respectivement 839 et 835 nouveaux postes à la rentrée prochaine, les Académie de Versailles et de Créteil sont les mieux dotées par ce recrutement, annoncé par François Hollande dès la campagne présidentielle. A terme, ce sont 60.000 nouveaux postes qui doivent être ouverts d'ici à la fin de son quinquennat.