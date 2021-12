En janvier 2011, alors ivre, il avait été interpellé en marge du match Lens-Caen. Ce récidiviste avait alors eu un geste déplacé envers les autorités.

Le tribunal estime que son acte ne constitue pas une menace pour l'ordre public et a donc décidé d'annuler la décision du préfet. Il n'aura donc plus besoin de pointer au commissariat à chaque match des Rouge et Bleu à domicile, et pourra retourner au stade Michel d'Ornano.