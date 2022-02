Des régals pour les fêtes... et bien au-delà !

Sébastien, ce sont les recettes d'un chef pâtissier sensible aux plus savoureuses innovations. La valeur montante. Mais les deux ont en commun le goût des bonnes choses, et une indéfectible amitié mêlée d'estime. C'est dire combien est appréciable ce livre à deux voix où pour une même recette chacun tour à tour révèle ses secrets. Elle, page de gauche. Lui, page de droite. Il ne nous reste qu'à choisir entre le flan à la vanille de l'une et le flan pâtissier de l'autre !

Un choix cornélien entre deux générations culinaires... qui toutes deux ont de surcroît le bon goût de toujours préférer la simplicité.

Quatre-vingt recettes dont la seule appellation met déjà l’eau à la bouche... sans compter les photos, un vrai supplice pour notre gourmandise !



Le Meilleur des Desserts

Auteurs : Françoise Bernard

et Sébastien Gaudard

Genre : cuisine

Edition : Hachette, 160 p, 14,90€





