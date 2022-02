Du homard pour votre réveillon

Homard rôti au four, au beurre salé

Pour 4 personnes

4 homards (de 500 g)

4 échalotes ciselées

6 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 6 cuillères à soupe de vin blanc

Thym, laurier, poivre (4 grains)

600 g de beurre salé

200 g d’huile d’olive

Beurre blanc



Dans une casserole à fond épais, réduire à sec sans coloration les échalotes avec le vinaigre, le vin blanc, le poivre en grains, thym et laurier. Ajouter petit à petit 300 g de beurre sur feu vif en fouettant : retirer du feu dès que la sauce blanchit, chinoiser, réserver au chaud.

Cuisson : dans un plat verser 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, disposer les homards côte à côte, tête bêche, les arroser avec l’huile d’olive restante, parsemer des feuilles de thym et laurier, cuire dans un four à 200° pendant 10 minutes environ. Fondre 300 g de beurre salé.Sortir le plat du four et avec la pointe d’un couteau, percer un trou dans chaque homard, y introduire le beurre salé, remettre au four pendant 10 minutes.Finition et présentation : disposer les homards sur une planche et à l’aide d’un gros couteau, les fendre et les ouvrir dans le sens de la longueur. Retirer la petite poche caillouteuse située en haut de la tête, casser les pattes, arroser les homards du jus de cuisson, dresser dans un plat et servir aussitôt avec le beurre blanc.







