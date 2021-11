Sepia : une nouvelle école pour maîtriser l’univers graphique

Cette école professionnelle des métiers de la communication visuelle est ouverte aux élèves de niveau Bac (toutes disciplines) après un entretien individuel où la motivation, la culture générale et la fibre artistique sont évalués. "Il n’est pas nécessaire d’avoir un talent pour le dessin, mais un goût pour l’art est primordial", précise Betty Chivard, la directrice de l’école.

"Les techniques académiques sont enseignées lors de l’année de prépa" et cela aide à confirmer ou non son orientation avant d’entamer les trois années d’études. Selon Betty Chivard, "la philosophie du travail est très importante, la volonté et le désir de faire toujours mieux sont des comportements communs aux élèves de l’école".

Inscriptions en janvier

En sortant de leurs quatre ans de formation (3+1 an de prépa), les jeunes professionnels ont un niveau licence reconnu par l’Etat et sont formés au graphisme, au packaging, ainsi qu’au design d’objet et de produit. Sarah et Elodie, en deuxième année, pensent s’orienter ensuite vers le monde du "print" (la création papier). "Il s’agit de suivre les tendances d’une marque et de faire preuve de créativité". L’autre possibilité est de rejoindre le monde du web, "plus figé", selon elles. Mais l’école leur apprend néanmoins à maîtriser le codage pour créer sites et visuels.

Sepia compte actuellement un taux de placement de 87% sur le marché du travail.

Deux portes ouvertes sont déjà prévues les 16 février et 6 avril. Du 7 au 14 juin, les travaux réalisés par les élèves de troisième année pour l’obtention de leur diplôme seront exposés dans l’école. Un bon moyen pour les postulants de se rendre compte du niveau atteint en fin d’étude. Les inscriptions peuvent être prises dès janvier et jusqu’à l’annonce des résultats du bac.