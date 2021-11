Bonne table/Rouen : le Rive Droite, rendez-vous des saveurs

A peine entrés, nous sommes accueillis avec un bonjour souriant. L’intérieur est confortable et chic, de bonnes odeurs émanent des différentes tables. La carte entre les mains et l’ardoise posée sur la table d’à côté, nous nous décidons pour le menu. Pour moi, ce sera un tajine de poisson. Il arrive servi dans une petite marmite qui renferme du saumon et un poisson blanc très tendre. Des pommes de terre, carottes et poivrons accompagnent le poisson, le tout servi dans un jus de cuisson délicatement épicé. Un délice.

Ma voisine s’est essayée au croustillant de saumon fondant, servi sur une pôelée de légumes. Le craquant de la pâte se marie à merveille avec le fondant du saumon.

Très appétissant

En dessert, je me laisse tenter par une terrine au chocolat, sur fond de crème anglaise. Le goût est prononcé, le chocolat bien noir. Les amateurs apprécieront. Ma voisine déguste une crème brûlée vanillée à souhait. Le tout nous revient à 13 € chacune, autant dire un bon rapport qualité-prix. D’autant qu’ici, on ne lésine pas sur les quantités.

Pratique. Le rive droite, 1 rue de la Pie, place du Vieux Marché, Rouen

