La Française des Jeux fête aussi Noël

La Française des Jeux lance un jeu de grattage à 3€, baptisé "2013 année de la chance". Commercialisé à l'occasion de la nouvelle année, le ticket consiste à gratter les douze mois de l'année indiqués sur une roue. Le joueur peut espérer remporter jusqu'à 40.000€.



Les Français multiplieront leur chance de gains en jouant aux lotos des 24 et 31 décembre. A chaque tirage, 7 millions d'euros seront mis en jeu.



Enfin, à l'heure où les consommateurs s'affairent pour leurs courses de Noël, près de six millions de pochettes cadeaux sont mises en circulation pour une durée de cinq semaines. En moyenne, plus de huit millions de joueurs optent pour ce type de cadeaux et offrent ces tickets de grattage. Selon la FDJ, près de 80% des pochettes sont en effet offertes. D'ailleurs, un joueur sur dix joue pour la première fois à un jeu de grattage après avoir reçu une pochette cadeau.