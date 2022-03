"Le goût de l'autre" avec Elena Lasida

Voici le type d'essai dont la lecture a de quoi laisser quelque peu perplexe. Non seulement parce que l'auteure y alterne fréquemment les registres d'expression (émotionnel ou scientifique, vague ou précis), mais aussi car elle semble de ce fait y courir plusieurs lièvres à la fois. Maître de conférences à l'Institut Catholique de Paris où elle dirige un Master intitulé « Economie solidaire et logique de marché » et est co-responsable de la chaire « Ethique et finance », Elena Lasida propose ici, après d'autres, de « reconsidérer la richesse »1, et de montrer pourquoi il importe de rechercher « moins de biens et plus de liens »

extrait du livre :"Le goût de l'autre" auteure Elena Lasida édition Albin Michel

http://developpementdurable.revues.org/8893