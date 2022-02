Beethoven super star

Compositeur Allemand émérite, Ludwig van Beethoven est né à Bonn en décembre 1770 et mort à Vienne le 26 mars 1827. Dernier grand représentant du classicisme viennois, il a préparé l'évolution vers le romantisme en musique et influencé la musique occidentale pendant une grande partie du 19e siècle. Son art s'est exprimé dans tous les genres, et bien que sa musique symphonique soit la principale source de sa popularité universelle, il a eu un impact également considérable dans l'écriture pianistique et dans la musique de chambre. Beethoven a composé sa première symphonie alors qu'il n'a pas 30 ans, en utilisant un orchestre classique. Dans la symphonie n°3, il affirme son style musical. Cette oeuvre est très novatrice pour l'époque. L'accueil du public viennois fut très mitigé. Sous la direction d'Emmanuel Krivine, la Chambre Philarmonique d'Isère interprétera plusieurs symphonies du maître de la musique romantique le vendredi 11 et le samedi 12 décembre à 20h au Théâtre de Caen. Les tarifs vont de 8 à 29€. Réservations, tél. 02 31 30 48 00 de 13h à 18h30 ou www.theatre.caen.fr.



