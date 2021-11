Le Fonds souverain libyen renonce à Petroplus

TRIPOLI, 26 nov 2012 (AFP) - "La LIA (Libyan Investment Authority) a démenti les informations rapportées par certains médias et circulant sur internet au sujet de son intention d'acheter une ancienne raffinerie en France", a indiqué l'agence, citant le communiqué.



"Les informations rapportées à ce propos ne sont pas justes et les médias n'ont pas pris la peine de les vérifier", a affirmé ce fonds souverain.



"Nous n'avons même pas entamé l'étude de faisabilité et de l'opportunité d'investir dans la raffinerie", a indiqué la LIA, soulignant qu'elle "ne consentira des investissements que dans des projets rentables au service des intérêts de la Libye".



Le ministre français du Redressement productif Arnaud Montebourg avait annoncé début novembre avoir reçu une lettre du fonds souverain libyen, qui entendait selon lui "examiner le dossier" de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne et "éventuellement investir" dans ce site en liquidation proche de Rouen.



Il avait précisé que cette lettre était "non-engageante", c'est-à-dire qu'elle ne déboucherait pas forcément sur une décision d'investir de la part des Libyens.



La réaction de la LIA intervient après des critiques acerbes de la part de médias libyens et sur Facebook au sujet de l'intérêt porté par le fonds pour une "raffinerie en faillite".



La raffinerie, qui emploie 470 salariés, avait déposé son bilan le 24 janvier à la suite de la faillite de sa maison mère suisse.



Le 13 novembre, le tribunal de commerce de Rouen avait repoussé au 5 février la date limite de dépôt des offres de reprise qui était fixée initialement au 5 novembre.