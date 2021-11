Le film de la semaine : The impossible

Cinéaste talentueux, Juan Antonio Bayona s’est fait remarquer avec “L’orphelinat”, un film d’horreur parfaitement maîtrisé. Avec “The impossible”, c’est une histoire vraie qu’il raconte, mais sans intervention du fantastique. Car la réalité est suffisamment terrible pour n’avoir pas besoin d’artifices. La reconstitution de la catastrophe est saisissante de réalisme, car le cinéaste a privilégié les scènes tournées en studio aux images numériques, plongeant ainsi le spectateur dans l’horreur de cette vague vertigineuse.

Mais ce qui intéresse le plus ce cinéaste surdoué, ce sont les relations entre les personnages et leur lutte courageuse pour survivre. Dans la première partie, c’est la mère et son aîné qui tentent d’échapper à la catastrophe, non sans aider un enfant égaré, tandis que la seconde relate la quête désespérée du père pour retrouver les siens. Car ce film impressionnant est aussi et surtout une magnifique histoire d’amour familial, de cet amour capable de déplacer des montagnes et de révéler le caractère des uns et des autres, tel celui de Lucas, le fils aîné, obligé de grandir rapidement pour protéger sa mère blessée. Dans ce rôle, le jeune Tom Holland impressionne par la justesse de son interprétation, à l’image des comédiens qui l’entourent.

Drame américain. De Juan Antonio Bayona, avec Naomi Watts (Maria), Ewan McGregor (Henry), Tom Holland (Lucas), Samuel Joslin (Thomas), Oaklee Pendergast (Simon), Geraldine Chaplin (la vieille dame) (1 h 54).