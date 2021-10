Philippe Bas: "Il n'est pas nécessaire de sortir les couteaux et de déraper"

Dans la régions; certains ont évidemment réagit à l'image des anciens ministres.

La députée du Calvados, l'ancienne ministre Nicole Ameline en appelle aujourd'hui "à un esprit d'humilité, de respect et d"unité". Dans un communiqué reçu aujourd'hui, elle invite les deux camps à "être à la hauteur de leurs responsabilités" et à se retrouver "unis et rassemblés".

Un autre ancien ministre de la région, Philippe Bas, Sénateur de la Manche, affirme que "la campagne pour la présidence de l'UMP a été gachée par la soirée d'hier". Derrière François Fillon, durant cette campagne, le parlementaire manchois en appel à la dignité...