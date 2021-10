A Cherbourg, un service médical pour les plus pauvres

La Passerelle d'accès aux soins et à la santé (appelée aussi "La Pass") a été lancée mercredi 14 novembre par Frédéric Bastian, maire adjoint aux affaires sociales et à la solidarité. La création de cette structure a mobilisé l'hôpital Pasteur, les associations d'aide aux plus démunis, l'équipe mobile précarité de la Fondation du Bon Sauveur et la ville de Cherbourg.

Sept médecins ou hospitaliers bénévoles tiendront une permanence, les mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 16h, près du parking Gambetta-Fontaine. Une démarche pour aider les personnes désocialisées, rendre les soins plus accessibles, et désengorger les urgences de l'hôpital Pasteur.