Les salariés de ST-Ericsson se tournent vers la justice

L'audience était publique et avait lieu ce matin à Caen.

Les salariés et leurs représentants souhaitent obtenir des explications, inexistantes selon eux, sur la fermeture du site de recherche et développement, annoncée le 4 juin dernier et prévue pour juin 2010.

Toujours selon les salariés, ce site est largement rentable ce qui ne justifie pas une fermeture de site et la délocalisation de leurs emplois vers d’autres continents.

Rappelons que ce procès a été repoussé deux fois par la direction de ST-Ericsson. Une société détenue à parts égales par ST-Microelectronics et Ericsson.

Le délibéré sera rendu le 14 janvier prochain par le Tribunal.



Légende photo : Maitre Elise Brand, représentante du Comité d'Établissement, discutant avec les salariés à la sortie de l'audience.







