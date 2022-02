Le haricot, un légume à croquer !

Pour 4 personnes

Préparation : 5 mn

Cuisson : 5 mn



Haricots verts croquants :

200 g de haricots verts frais

2 pincées de gros sel

150 g de faisselle

sel fin

poivre

1 petite mangue bien mûre

1 c. à soupe de vinaigrette

1 poignée de noisettes salées

4 grandes tartines de pain de campagne

Le sel dans l'eau de cuisson donne fière allure aux légumes : ils conservent leurs sels minéraux et restent croquants et de belle couleur.

Laissez égoutter la faisselle et grillez le pain de campagne.

Pendant ce temps, plongez les haricots dans une casserole d'eau bouillante et de gros sel. À la reprise de l'ébullition, comptez 3-4 minutes pour qu'ils soient juste croquants. Égouttez-les.

Découpez la mangue en lamelles. Brassez-la avec les haricots verts tièdes et la vinaigrette.

Salez et poivrez la faisselle et étalez sur chaque tranche de pain.

Surmontez du mélange haricots verts/mangue. Saupoudrez de noisettes concassées. Servez de suite.

Astuce : quelques feuilles de mâche, du jambon de pays... transforment cette entrée en "grande assiette" complète.

S'apprécie avec un Mentou-Salon blanc.



