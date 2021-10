Une femme enceinte a été secourue par les sapeurs-pompiers samedi soir, 10 novembre vers 22h30 à Beny-Sur-Mer au sud de Courseulles.

Victimes de contractions samedi en soirée, elle a pris seule sa voiture pour se rendre à la clinique du Parc à Caen. Les contractions se sont faites de plus en plus fréquentes et violentes. La femme a été contrainte de s'arrêter sur un rond-point et d'appeler les secours. Les sapeurs-pompiers l'ont prise en charge jusqu'à la clinique.