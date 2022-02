La circulation prend un sens

C'est au cours de ses nombreux trajets en train, entre Paris et Lyon, que l'artiste a pris le temps de déchiffrer le paysage : 'Dans les gares, nous sommes dans un entre-deux. Le voyage favorise l'éveil des sens”.



Un papier de quelques grammes pour support

Réalisés au crayon sur un papier japonais ne pesant que quelques grammes, les dessins et estampes de cette artiste existent aussi par leur transparence. Après avoir récolté les illustrations des panneaux l’ayant interpellée sur le bord des routes, dans les gares ou encore aux abords des écoles, Christine Crozat les reproduit au crayon, tout en jouant avec l’envers et l’endroit du papier. Pour cette amoureuse de l’observation, le concept, qui est né à Prague avec les sigles indiquants le tramway, a grandi avec l’arrivée des vélo’v dans la ville de Lyon : “J’ai revu ma ville autrement, ce qui m’a donné envie de regarder l’évolution de la signalétique”.



Un appel au voyage

Au fur et à mesure de ses déplacements, de l’Argentine à la Hollande en passant par la France et l’Allemagne, l’artiste a relevé tantôt la signalétique des toilettes publiques, tantôt celle des voies de circulation. Ce travail de fourmi vise à forcer le regard des gens à se tourner vers les choses moins lisibles du monde qui nous entoure. Une insatiable envie de départ apparait en filigrane au travers de l’œuvre de Christine Crozat. Mais les dessins ne constituent pas le seul volet de sa création. Toujours dans l’idée de capter le mouvement, une série de vidéos réalisées avec Pierre Thomé défile, laissant au spectateur le soin d’interpréter les images.



Pratique. C’est au Musée des Beaux-Arts de Caen, château Ducal, tous les jours de 9h30 à 18h sauf le mardi.Entrée libre.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire