Volley : Canteleu-Maromme se réveille enfin !

Et il aura fallu cinq matchs pour que le premier succès se dessine. "Nous avons retrouvé l’envie et le bon tempo", confie Hassan Jaldou. Samedi 3 novembre, c’est Calais (13e) qui a subi, chez elle, le réveil des joueurs de Wojtek Fabianczyk (victoire 3-1 de Canteleu-Maromme : 25/14, 25/13, 24/26, 25/20). Ces derniers sortent du même coup de la zone de relégation, passant de la 14e à la 12e place.

Lors du prochain match, samedi 10 novembre, à 20h au Kindarena, les Cantiliens accueilleront Nice (6e) et pourront compter sur leur "six" au complet : Dario Dukic, Bertrand Morelle, Branimir Peric, Vadim Evtoukhovitch et Haroldo Da Silva et Jorge Zebenzui.

Pratique. Canteleu-Maromme - Nice, samedi 10 novembre à 20h, au Kindarena. Tarif unique de 3€ (opération "Tous au volley" du Conseil général).