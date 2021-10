Tour cycliste de Normandie : le parcours final dévoilé

Cyclisme : Le Tour de Normandie, la 33ème édition se déroulera du 18 au 24 mars 2013.

L’innovation du prologue à Saint-Lô cette année, est reconduit pour cette nouvelle édition.

Colombelles - Forges-les-Eaux est toujours au programme.

C’est à partir du mercredi 20 mars que les innovations vont s’enchainer .

Terminées les deux demi-étapes, place à une seule étape entre Forges-les-Eaux et Elbeuf-sur-Seine. Le jeudi, c’est 100% nouveauté puisque ce n’est plus des bords de Seine que s’élancera la course mais du département de l’Eure et de Thuit-Signol plus exactement.

Autre gros changement de cette étape : l’arrivée à Argentan au lieu de Flers.

Le vendredi 22 mars, l’étape la plus disputée de 2012 entre Domfront et Villers-Bocage est reconduite et nul doute que le succès populaire sera encore présent et notamment sur le circuit final, selon les organisateurs.

Après Brécey cette année, c’est de Gouville-sur-Mer, que s’élancera l’avant dernière étape menant à Bagnoles-de-l’Orne. La station balnéaire ornaise permettra de faire la liaison comme le veut la tradition vers

Caen, théatre de l’arrivée finale !