Le festival Automne en Normandie : danse et musique

Pourquoi avoir choisi pour fil rouge “Devant l’histoire” ?

“Nous sommes passés d’une ligne directrice géographique (les pays du Nord) à une ligne plus thématique. Choisir “Devant l’histoire” m’a semblé évident : l’an passé, beaucoup d’événements ont marqué l’histoire : les printemps arabes, Fukushima, la crise... Ces moments qui ont eu des répercussions sur l’histoire en ont forcément sur les arts.”

Vous avez aussi déterminé un second fil rouge pour ce festival...

“Oui, nous avons choisi : “Voir la musique”. Cela peut sembler paradoxal, mais ça ne l’est qu’en apparence. Aujourd’hui les collaboration entre musiciens et chorégraphes se font de plus en plus. C’est ce que l’on verra dans le spectacle d’Emmanuelle Huynh, au Rive Gauche, le 13 novembre.”

Quel est votre coup de cœur ?

“Il y a un spectacle que j’attends avec particulièrement d’impatience : le spectacle “Un coup de Don”, de la Compagnie Ariadone, donné en avant-première mondiale à Saint-Valéry-en-Caux le 28 novembre. C’est un pamphlet qui a été créé suite à la catastrophe de Fuskushima.”

Retrouvez tout le programme sur http://automne-en-normandie.com