La table de la semaine : rendez-vous chez Yi Ya à Caen

Rares sont les restaurants à Caen à proposer un bo-bun. Ce plat qui fait fureur dans les restos branchés de Paris, s’est trouvé une terre d’accueil privilégiée dans la capitale bas-normande rue Montoire-Poissonnerie, sous l’enseigne Yi Ya.



Service express

Vermicelle de riz, bœuf sauté, carottes, soja, salade, coriandre, nems, oignons, menthe et cacahuètes non salées mais broyées, font partie des ingrédients qui composent ce met d’origine vietnamienne. Et que les végétariens se rassurent : une formule sans viande est proposée pour ne pas passer à côté de cette belle rencontre culinaire.

Ici, le menu du jour comprenant le bo-bun s’échange contre 9 €, et comprend en plus une boisson et une boule coco, dessert très répandu en Asie, à base de farine de riz, de noix de coco et de jaune d’œuf. Dans une autre formule à 8,50 €, des nouilles remplacent le bo-bun.

Comme chez la plupart des traiteurs de cuisine asiatique, des crevettes pimentées, du bœuf aux oignons ou au gingembre, du poulet au curry et du porc au caramel sont proposés en vitrine. A des prix toujours très abordables. La rapidité du service demeure également une valeur sûre de la maison. Tous les plats peuvent être emportés.

Pratique. Yi Ya, 13 rue Montoire-Poissonnerie à Caen. Tél. 02.31.86.48.22. Ouvert tous les jours, sauf le lundi midi et le dimanche.