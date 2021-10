Elle & Vire se paye la météo normande

La célèbre marque de crème fraîche de Normandie « Elle & Vire » détenue par Bongrain et basée à Condé sur Vire se moque de la météo normande dans sa nouvelle publicité.

Le slogan annonce: "Entre l'Elle et la Vire, il ne pleut pas, il fait le temps idéal pour avoir la meilleure crème"



Ce spot évoque les origines normandes de sa crème et se moque gentiment de la météo de notre région, le tout avec de belles images, une musique signée des Cardigans « Lovefool » et des normands qui participent au spot publicitaire !