"Vous pouvez miser sans crainte sur les panneaux solaires"

Améliorer l’isolation thermique de son logement, permettre de trouver des professionnels compétents, donner des conseils pour réduire ses consommations d’eau et d’énergie sont les différentes missions des espaces info énergie de la CREA.

Une durée de vie de vingt ans

"Une véritable révolution est en train de s’opérer sur les logements neufs. Nous travaillons sur l’isolation, l’étanchéité à l’air et l’énergie," explique Jérôme le Govic, coordinateur de la Cellule Energie. Il existe deux types de panneaux solaires : le thermique et le photovoltaïque. Le premier permet de produire de l’eau chaude, le second de l’électricité. "Les panneaux photovoltaïques se sont beaucoup développés jusqu’à fin 2010. Les demandes ont ralenti depuis car l’Etat rachète deux fois moins cher l’électricité produite par les panneaux des particuliers".

Conséquence, les panneaux solaires, qui ont une durée de vie moyenne de vingt ans, ont une rentabilité moins rapide. "Cependant, leur prix baisse constamment alors que le prix de l’électricité ne fait qu’augmenter" précise le coordinateur de la Cellule Energie. Si les panneaux solaires photovoltaïques possèdent de nombreux avantages et permettent de produire de l’énergie verte et inépuisable, "il est important d’isoler convenablement son logement avant d’investir dans de l’énergie renouvelable" précise Jérôme le Govic.

Pratique. Espace Conseil Mobilité Energie. 7 bis rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen. Infos. 02.35.52.93.41 ; www.la-crea.fr